DHA ANKARA- Akşener'den CHP'ye teşekkür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir\" dedi.



CHP\'li heyetin ziyaret sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yazılı bir açıklama yaptı. Akşener\'in açıklaması şöyle: \"İYİ Parti\'yi seçimlere sokmama teşebbüsü, demokrasiye saldırıdır. Ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışanlar, bir büyük tuzak hazırlığı içerisine girdiler. Hileler tasarlayarak, bu güzel ülkemiz ve güzel insanlarımızın iradesini çarpıtmaya çalıştılar\" diyen Akşener, şöyle konuştu: \"Hukukun ve millet iradesinin önünde konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyasi demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır.\"

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-