DHA ANKARA-  Akşener: Sizin istihbarat biriminiz ne iş yapar, ancak bizi mi takip eder

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İran’la ticaret yaptınız 80 milyar dolar nereye gitti? Kardeşim nasıl gitti? Nasıl göz yumdunuz? Sizin istihbarat biriminiz ne iş yapar? Ancak bizi mi takip eder\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 Aralık Kadın Hakları Gününde kadınlarla buluştu. Akşener kadınlarla yaptığı sohbetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen Reza Zarrab ile ilgili soruya, \"Eski bir İçişleri Bakanı gözüyle söylemeye çalışıyorum; bir mantık var burada, hayırsever iş adamı rüşvet vermiş ondan sonra ‘kapalı alan korkum var’ demiş. FETÖ sistemi dışında gazetelerde okuduk bunları. Sayın Numan Kurtulmuş’un elinden ödül aldı. İtibarlı birinci sınıf cari açığımızı kapatmış bir arkadaş, kardeşimiz haline geldi. O mahkemede itirafçı haline dönen şuanda önce Rıza’ydı, Reza halini almış olan hain CİA ajanı, kripto FETÖ’cu olan şahıs bir şeyler söylüyor orada\" yanıtını verdi.

“TÜRK MİLLETİ MAĞDURDURö

Reza Zarrab’la yaklaşık 80 milyar dolar hacimli bir işin yapıldığını öne süren Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: \"Niye İran ile alışveriş yaptın denilmiyor, ama sen niye İran’a altın üzerinden para göndermek yerine mal göndermedin. Üreticinin yaş sebze meyvesini göndermedin, tekstilden giyim kuşam göndermedin.\"

80 milyar doların Türkiye’de kalmadığını herkesin bunu kabul ettiğini sözlerine ekleyen Akşener, “Şimdi burada Türk milleti mağdurdur. Türkiye kişiler adına bu davaya müdahil olmak durumundadır. Burada aldatılan, bizim üreticimizdir. Yapılan iş reddediliyor mu? Evet. İran’la ticaret yaptınız nereye gitti 80 milyar dolar. Kardeşim nasıl gitti? Nasıl göz yumdunuz? Sizin istihbarat biriminiz ne iş yapar? Ancak bizi mi takip eder? Yani bizlerle ilgili mi alarm halindedir? Sonuçta Türkiye’nin öyle böyle itibarının iki paralık olduğu bir süreç yaşıyoruz şuanda. Bu itibarı düzeltecek olan sizsinizö diye konuştu.

\"DÜN RIZA BEY KARDEŞİM BUGÜN HAİN REZA OLDU\"

Akşener, şunları söyledi: \"Bu gün yandaş ve candaş arkadaşlara baktığınız zaman Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediğinin bu gün tekrarını gördüm ben orada. Doğrudur. Böylesine görünce bu arkadaşlar emin. Bu arkadaşlar İçişleri Bakanı ile oturuyorlar. MİT müsteşarıyla ahbaplık ediyorlar. Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanıyla ve her yöneticisiyle bu gazeteciler oturuyorlar konuşuyorlar. Bilmeseler yazmazlar herhalde. Ama öyle bir şey var ki Türkiye bu taraftan da rezil oluyor. Dün ‘Rıza bey kardeşim’, bu gün ‘Hain Reza’ oldu. Ve, bu arkadaşların şekil değiştirmesinde bellerinde kesin kırıklık vardır.\"

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Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA) -