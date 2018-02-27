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DHA ANKARA- AK Parti'li vekilin danışmanına Meclis'te dayak

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın danışmanı M

27 Şubat 2018 19:35

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan\'ın danışmanı M.C., Meclis\'teki lokantada yer, yüzünden çıkan tartışmada tekme- tokat saldırıya uğradı.

TBMM Üyeler Lokantası\'nda AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan ve misafirlerine yer tutan danışman M.C., oturmak isteyenlere, masanın dolu olduğunu söyledi. Bu sırada iddiaya göre MHP\'li olduklarını söyleyen kişilerle, M.C. arasında tartışma başladı. Tartışma büyürken,masaya oturmak isteyen gruptakiler M.C.\'ye saldırdı. Üyeler Lokantası\'ndaki garsonlar ve diğer danışmanlar tarafından kavgaya müdahale edildi. Gözünde şişlik oluşan ve dudağı patlayan M.C., darp raporu aldı. Karşı taraf kendilerine küfür edildiğini savunurken, M.C. böyle bir şeyin olmadığını söyledi.


Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)

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