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DHA ANKARA-  Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakçı: Bütün darbe davalarını yakından takip ediyoruz

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davayı izlemek için, Ankara Adliyesi'ne geldi

07 Kasım 2017 15:10

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir\'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davayı izlemek için, Ankara Adliyesi\'ne geldi. Kavakçı, burada yaptığı açıklamada Ak parti olarak darbe davalarının tamamını yakından takip ettiklerini söyledi. 
Kavakçı ve bazı şehit yakınları, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davayı bir süre takip ettikten sonra duruşmadan ayrıldı. Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kavakçı, \"Şehitlerimiz ve gazilerimizin yakınlarına destek vermek için buradayız. Biz Ak Parti ve sivil toplum örgütleri olarak davaları yakından takip ediyoruz. 250 şehidimizin her birisi bizim için çok çok kıymetli. Ancak Ömer Halisdemir, o günkü kahramanca duruşuyla, darbe girişiminin seyrini değiştiren kıymetli şehitlerimiz arasında önemli bir tanesi. İnşallah adalet tecelli edecek. Biz darbe davaların tamamını yakından takip ediyoruz. İnşallah bu davada en kısa zamanda neticeye ulaşılır ve adalet yerini bulur\" dedi. 
Açıklamanın ardından Kavakçı ve beraberindekiler adliyeden ayrıldı. 

Görüntü Dökümü
-Ravza Kavakçı Kan\'ın açıklaması   

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 

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