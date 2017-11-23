DHA ANKARA- Adalet Bakanı Gül: FETÖ elebaşı Gülen için ABD'ye 7 talepname gönderildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen\'in Türkiye\'ye iadesi için ABD\'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderildiğini söyleyerek, \"Bu hususta örgüt elebaşının kendi ülkelerinde korunmaksızın yargı önünde bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hemde ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının hakkıdır\" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine başlandı. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun bütçeleri görüşülecek. Burada konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 23 Ocak 2017 tarihli KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğunu hatırlatarak, \"Haklarında doğrudan işlem yapılan kişi ve kurumların taleplerini inceleyen komisyon, tamamen bağımsızdır. Komisyonun kurulmasıyla birlikte, AİHM önündeki derdest başvuru sayısında ciddi bir azalma meydana gelmiştir. Özellikle FETÖ üyeleri tarafından yapılan 25.000 civarında başvuru OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun kurulması ve bunun üzerine yaptığımız itirazlar sonucu reddedilmiştir. Bunun sonucu olarak 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle AİHM önündeki derdest başvuru sayımız 8.300’lere kadar düşmüştür\" dedi.

\"FETÖ İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR HIZLA SONUÇLANMAYA BAŞLANMIŞTIR\"

15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu teröristlerin demokrasiye kastettiğini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu: \"Yargı mensupları, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, FETÖ terör örgütü ile etkin bir mücadele ortaya koymuştur. Cumhuriyet başsavcılarımız, Cumhuriyet savcılarımız ve hakimlerimiz 15 Temmuzda büyük bir cesaretle görevlerinin başında olmuşlardır. Yürütülen soruşturmaların büyük çoğunluğunda dava açılmış olup bazı soruşturmalar ise devam etmektedir. Başta darbe girişimine ilişkin davalar olmak üzere FETÖ silahlı terör örgütü ile ilgili açılan davalar hızla sonuçlanmaya başlamıştır. Yargıya ilişkin tüm hususlar kamuoyunun önünde cereyan ediyor. Bunun için Türk yargısının başı dik ve alnı açıktır. Yargı hem kendisine hem de ülkesine yönelen kuşatma harekatı karşısında etkin ve dinamik bir şekilde adil ve cesur kararlara imza atmaktadır ve atmaya devam edecektir. FETÖ soruşturma ve davalarında yargı mensuplarının özverili çalışmaları ve hızı takdire şayandır. Milletimizin beklentisi bu davaların hızlı bir şekilde hukuk çerçevesinde sonuca ulaşmasıdır. Bu münasebetle Komisyonun siz saygıdeğer başkan ve üyeleri huzurunda, 15 Temmuzda gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne sarsılmaz bir irade ve cesaretle karşı duran ve bu dik duruşuyla tarihe altın harflerle geçen Türk yargısına milletimiz adına bir kez daha şükranlarımızı sunduğumu belirtmek istiyorum.\"

\"ABD\'YE 7 ADET İADE TALEPNAMASI GÖNDERİLMİŞTİR\"

Konuşmasında, \"Özellikle belirtmek isterim ki, milletimize ve demokrasimize karşı 15 Temmuzda gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından köşe bucak kaçan FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının ülkemize iadeleri için Bakanlığımız olağanüstü bir mesaiyle çalışmaktadır\" diyen Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti: \"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı darbe girişiminin ardından, Bakanlığımızca zaman kaybetmeksizin ilk olarak 19 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütü elebaşısının iadesi için Amerika Birleşik Devletleri’ne \'acil tutuklama ve iade\' talebinde bulunulmuştur. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu konuda muhataplarımızla yoğun temas kurdular. Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden sonuncusu 3 Kasım 2017 tarihinde olmak üzere ABD’ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir. İade süreci ABD ile aramızdaki 1980 tarihli \'Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması\' uyarınca yürütülmektedir. Başvurularımız vesilesiyle, Bakanlığımızca ABD’deki muhataplarla düzenli görüşmeler yapılarak, mevcut dosyalardaki suçlarda örgüt elebaşısının bağlantısı ve darbe teşebbüsüne ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır. Bu hususta örgüt elebaşının kendi ülkelerinde korunmaksızın yargı önünde bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması hususunda bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir. Bu beyanda özellikle bazı ülkelerinde FETÖ terör örgütü üyelerine bir takım yaklaşımları, adeta onları korur vaziyetteki tutumları gerçekten kabul edilebilir bir tutum değildir. Ayrıca, ABD dışında iade talebinde bulunduğumuz diğer ülkelerin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantı ve temaslarda, bu örgütün 15 Temmuz sürecindeki rolü ve 15 Temmuz dışında gerçekleştirdiği şiddet ve ihanet eylemleri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Amacımız, ülkemize ihanet içerisinde bulunan terör örgütü mensuplarının yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.\"



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Bakan Gül\'ün konuşması

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Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA)