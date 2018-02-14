DHA ANKARA-  Adalet Bakanı Gül: Böyle bir kişinin avukatlık yapmasına yönelik bir cezai müeyyidenin de yapılması içinde müracaatta bulunduk 

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, şehidin emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukata ilişkin \" İlgili kişinin yapmış olduğu eylemi Türk Ceza Kanunu anlamında cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk ve Yozgat Barosu\'na da bildirimde bulunarak disiplin işlemlerinin yapılması için müracaatta bulunduk.Meslekten çıkarılmayı da izam edebilir. Bunu baro değerlendirir\" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM\'de Adalet Komisyonu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Abdulhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukata ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: \"22 Ocak\'ta astsubayımız şehit olduktan bir gün sonra avukat gelecek ikramiyeye haciz konulması için talepte bulundu. Bu gerçekten asla kanuna, ahlaka, adaba, avukatlık mesleğine asla yakışmayacak, bağdaşmayacak bir tavır, tutumdur. Bunun kabulü mümkün değildir. Zaten avukatın bundan haberi olmaması düşünülemez, çünkü ikramiye deniliyor. Esasen birisi vefat edince icra takibi durur. Teknik olarak da, mesleki olarak da avukatın yapmış olduğu işlem geçerliliği yoktur. Bu icra takibi durdurulmuş durumda. Herhangi bir şekilde ikramiyeye haciz konulması işlemi yapılmamıştır. Ama burada biz aynı gün Adalet Bakanlığı olarak Yozgat Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduk. İlgili kişinin yapmış olduğu eylemi Türk Ceza Kanunu anlamında cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk ve Yozgat Barosu\'na da bildirimde bulunarak disiplin işlemlerinin yapılması için müracaatta bulunduk. Ceza soruşturması talep ettik. Böyle bir kişinin avukatlık yapmasına yönelik bir cezai müeyyidenin de yapılması içinde müracaatta bulunduk. Buradan da baroya çağrım, bir an evvel disiplin hükümlerinin gereğinin yapılarak dosyanın incelenmesi ve bu konuda ahlaka, kanuna, toplumu yaralayan bu hususla ilgili gerekli incelemenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Meslekten çıkarılmayı da izam edebilir. Bunu baro değerlendirir. Ama biz Adalet Bakanı olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere vermiş olduğu talimatlarla, Sayın Başbakanımız, hükümetimiz bu olayı, diğer gelişmeleri başından beri takip ediyoruz\"

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-Adalet Bakanı açıklama

Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

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