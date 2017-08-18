DHA ANKARA- Adalet Bakanı Gül: 950 yeni hakim ve savcı almak üzere sınav yapılacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twıtter'dan yaptığı açıklamada, "950 yeni hakim ve savcı almak üzere 24 Aralık 2017 tarihinde sınav yapılacaktır
18 Ağustos 2017 20:53
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twıtter\'dan yaptığı açıklamada, \"950 yeni hakim ve savcı almak üzere 24 Aralık 2017 tarihinde sınav yapılacaktır. Hukukçu genç arkadaşlarımıza sevgilerimle duyuruyorum\" dedi.
ANKARA (DHA)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir