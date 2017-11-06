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DHA ANKARA- ABD temsilcilikleri vize konusunda sınırlı hizmet vermeye başladı (2) 

ABD temsilcilikleri vize konusunda sınırlı hizmet vermeye başladı

06 Kasım 2017 20:50

ABD temsilcilikleri vize konusunda sınırlı hizmet vermeye başladı. ABD Büyükelçiliği\'nin Vize Bilgi Servisi, vize başvurusu yapan vatandaşların başvurularına mail olarak yanıt vermeye başladı.
ABD Büyükelçiliği\'nin Vize Bilgi Servisi\'nden başvuru sahiplerine gönderilen mail şöyle;  \"Sayın Başvuru Sahibi, Türkiye\'deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır.  ABD\'ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir.  Bazı durumlarda acil randevu alınabilir.  Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz.  Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz. Teşekkür ederiz! ABD Vize Bilgi Servisi\"

Görüntü Dökümü
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Vize Bilgi Servisi\'nden başvuru sahiplerine gönderilen mail\'in görüntüsü 

Haber: ANKARA (DHA) 

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