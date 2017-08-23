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DHA ANKARA- ABD Savunma Bakanı Türkiye’de

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis, günübirlik Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyor

23 Ağustos 2017 16:40

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis, günübirlik Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyor.
ABD Savunma Bakanı Mattis ve beraberindeki heyet Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki karşılamanın ardandan Milli Savunma Bakanlığı’na geçti. Mattis, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Canikli ve Mattis, ikili görüşmelere başladı.
Daha sonra ABD Savunma Bakanı James Mattis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Mattis’in Ankara ziyaretine kırmızı dosyalar ile geldiği ve PYD krizi ile ilgili bir rapor sunacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Ümit KOZAN/ ANKARA, (DHA)- 
 

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