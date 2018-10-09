8 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel döküman, dijital materyale de el konuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;Diyarbakır, İstanbul, Van, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin\'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı başlayan operasyonlarda Diyarbakır\'da 80, İstanbul\'da 3, Van\'da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin\'de de birer kişi gözaltına alındı. Baskın adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel döküman, dijital materyal de ele geçirildi. Bakanlık açıklamasında operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Haber: ANKARA,(DHA)