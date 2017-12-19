DHA ANKARA-  70 FETÖ şüphelisi adliyeye getirildi

FETÖ\'nün gaybubet evi olarak adlandırılan adreslere geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının kaldığı gaybubet evleri ile mahrem imamlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 70 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi\'ne getirildi. Aralarında Fetullah Gülen\'in yeğeni Selman Gülen\'in de bulunduğu şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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