DHA ANKARA- 13 Eski Danıştay çalışanı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığı\'nda görevli iken FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verdiği şu ana kadar 10 şüphelinin yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındığı, şüpheliler hakkındaki soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.



ANKARA (DHA)