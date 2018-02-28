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DHA ANKARA- 11 Halkevi üyesi serbest

Sosyal medyada 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili paylaşımları nedeniyle, 'terör propagandası' yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Halkevi üyesi 11 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı

28 Şubat 2018 20:52

Sosyal medyada \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili paylaşımları nedeniyle, \'terör propagandası\' yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Halkevi üyesi 11 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcı, serbest kalanlardan 5 kişiye \'yurtdışı yasağı konulmasını\' talep etti. 

Aralarında Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş\'ın da bulunduğu 11 kişi, geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, bugün sabah saatlerinde Ankara Adliyesi\'ne getirildi. Sorgularının ardından savcılık, 6 kişiyi serbest bırakırken, Dilşat Aktaş ile birlikte 5 kişiyi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderdi. 5 kişi de yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.  


Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 

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