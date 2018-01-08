DHA ANKARA - Yaşar Güler'in koruma subayı ve iki yüzbaşı adliyede

FETÖ\'cü olduğunu itiraf ederek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler\'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın ile onun itirafları sonucu gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit adliyeye getirildi.

Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017\'de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler\'e, FETÖ\'cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan Burak Akın ve Fuat Söylemez\'e, geçtiğimiz Cuma adliyede, darbe girişimi sonrası irtibatta bulunduklarını söyledikleri örgüt üyeleriyle ilgili fotoğraf teşhisi yaptırılmıştı. Ek gözaltı süreleri dolan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Akın, Söylemez ve Koçyiğit akşam saatlerinde adliye getirildi. İtirafçı olan 3 isim savcılık tarafından sorgulanacak.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

