DHA ANKARA - YARGITAY BAŞKANI CİRİT'IN, SALİH MÜSLİM AÇIKLAMASINA AVUKATLARDAN TEPKİ

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Garı\'nda 10 Ekim 2015\'de DEAŞ saldırısı sonucu yaşanan katliamla ilgili, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen davanın mağdur avukatları, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in, Salih Müslim\'in Reyhanlı ve Ankara Gar katliamı dosyalarından arandığı yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

10 Ekim Gar Katliamı davasının mağdur avukatları adına yapılan yazılı basın açıklamasında, Salih Müslim ile ilgili açıklamalarından dolayı \'Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'i kamuoyuna açıklama yapmaya çağırıyoruz\' denildi. Yargıtay Başkanı Cirit\'in açıklamasının tamamen dayanaksız olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirtilen açıklama şöyle:

\"Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 02.03.2018 günü yapılan Orman Ceza Hukuku Sempozyumu\'nda çeşitli konularda açıklamalarda bulunmuştur. Cirit\'in söz konusu sempozyumdaki \'Salih Müslim\'in Reyhanlı ve Ankara Gar katliamı dosyalarından arandığı, bunda bir tereddüt olmadığı, buna rağmen Çekya\'nın Salih Müslim\'i iade etmediği\' biçimindeki ifadeleri basında yer almıştır. Yargıtay Başkanının \'hiçbir tereddüt olmadığı\' biçiminde ifade etmiş olduğu husus, ne yazık ki tamamen dayanaksız bir iddiadan ibarettir. Salih Müslim, Reyhanlı ve 10 Ekim Ankara Katliamı dosyasında sanık olarak yer almamakta olup, hatta dosyalarda adı dahi geçmemektedir. Bu nedenle söz konusu açıklama tarafımızca büyük bir şaşkınlıkla karşılanmış olup, \'acaba yanlışlıkla mı söylendi\' diye söz konusu iddiayla ilgili düzeltme yapılması beklenmiş, ancak bugüne kadar herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Üzülerek belirtmek isteriz ki; Yargıtay Başkanı Cirit\'in açıklaması tamamen dayanaksız olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğinden tarafımızca bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.\"

\'AÇIKLAMAYI HANGİ BİLGİ VE BELGEYE DAYANDIRARAK YAPTIĞINI MERAK EDİYORUZ\'

Açıklamada, 10 Ekim Ankara Gar katliamı dava dosyasında Salih Müslim\'in arandığına ya da hakkında yakalama kararı çıkarıldığına dair bir bilginin mevcut olmadığı belirtildi. Gar katliamı dosyasında, yürütülen soruşturma sonucunda DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bir katliam olduğu sonucuna varıldığı belirtilerek, \"36 DEAŞ üye ve yöneticisine dava açılmıştır. Yargılama halen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam etmekte olup, Salih Müslim dahil başkaca bir örgüt ya da kişilerin adı dahi geçmemektedir. Dolayısıyla Yargıtay Başkanlığı gibi bir makamda bulunan bir kişinin gerçeğe aykırı dayanaksız böyle bir iddiayı ortaya atmasının en hafif deyimle hukukçu kimliğine yakışmayan bir tutum olduğunu belirtmek durumundayız. İsmail Rüştü Cirit\'in söz konusu açıklamayı hangi bilgi ve belgelere dayanarak yaptığını gerçekten merak etmekteyiz. Yargıtay Başkanı, bu açıklamayı dava dosyalarını bizzat kendisi inceleyerek yapmışsa ve bu konuda bizim bilmediğimiz ancak kendisinin bildiği bir bilgi mevcutsa, bunu derhal mahkemelere bildirmeli ve kamuoyuna açıklamalıdır. Fakat elinde bir bilgi, belge olmadan böyle bir açıklama yaptı ise, bu dayanaksız iddiasını hangi sebeple ve niyetle yaptığını da kamuoyuna izah etmek zorundadır\" denildi.

