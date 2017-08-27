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DHA ANKARA - Van, Muş ve Erzincan'da 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van, Muş ve Erzincan'da yürütülen operasyonlar kapsamında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

27 Ağustos 2017 16:31

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van, Muş ve Erzincan\'da yürütülen operasyonlar kapsamında 7 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Van\'ın Başkale İlçesi\'nde bulunan Tahıl Mahallesi kırsalı bölgesinde 4, Muş Zovank Yaylası bölgesinde ise 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristlerden birinin, sözde \'Orta Saha Amed Eyaleti Şenyayla Gücü Halkla ilişkiler Sorumlusu\', \'Sidar\' kod adlı 23 yaşındaki Rıdvan Yalçın olduğu tespit edildi. Teröristle birlikte birer M-16 ve AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Öte yandan Erzincan\'ın Kemah İlçesi\'ndeki Kurugöl sırt bölgesinde de 1 terörist etkisiz hale getirildi. 

Haber: ANKARA, (DHA)
 

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