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DHA ANKARA - Ulaştırma Bakanlığı: 2 pilot ,1 hostes ve 1 yolcunun sağlık durumları iyi 

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uçak kazası ile ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düşen TC-KON tescilli özel jette can kaybı yaşanmadığı, yaralanan 2 pilot ,1 hostes ve 1 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu a

22 Eylül 2017 02:01

İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan uçak kazası ile ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada düşen TC-KON tescilli özel jette can kaybı yaşanmadığı, yaralanan 2 pilot ,1 hostes ve 1 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Atatürk Havalimanı\'nda hava trafiği tekrar normale döndü.
Ulaştırma  Bakanlığı Yetkilileri, jetin kalkışı sırasında iniş takımlarının arıza yapması sonucu acil iniş isteyen jet kaptanın isteği doğrultusunda pistin boşaltıldığını, sağlık ve itfaiye ekiplerinin iniş için hazırlanan piste yönlendirildiğini bildirdi. Uçağın inişi sırasında pistten çıktığı ve yandığı belirtilirken, oluşan yangına itfaiyenin anında müdahale ettiği ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, 1 yolcu, 2 pilot ve hastesin bulunduğu uçaktaki kazada 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yarnalılardan sadece hostesin vucudunda kırıklar olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Bu arada kaza nedeniyle kısa süreliğine uçuşa kapanan havalimanında hava trafiğinin normale döndüğü bildirildi.


Haber: Ümit KOZAN/ANKARA,(DHA) 

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