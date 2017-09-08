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DHA ANKARA - Türkiye'nin ilk kadın bakanı Akyol, son yolculuğuna uğurlandı 

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede, 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın bakanı Prof

08 Eylül 2017 20:32

ANKARA\'da tedavi gördüğü hastanede, 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye\'nin ilk kadın bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol, Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı.
Türkan Akyol için ikindi namazı sonrası Maltepe Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine, Akyol\'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu\'yla çok sayıda akademisyen katıldı. 
Türkiye\'nin ilk kadın sağlık bakanı ve rektörü olan Türkan Akyol\'un cenazesi, kılınan namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler
-CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'dan görüntü
-Cenaze törenine katılanlardan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)
 

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