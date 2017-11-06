DHA ANKARA - Türkiye'den ABD'deki kilise saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD\'nin Teksas Eyaleti\'nde bir kiliseye yapılan ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı saldırıyı kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla, Teksas\'ta bir kilisede Pazar ayinine katılanların hedef alındığı saldırı kınandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"ABD\'nin Teksas Eyaleti\'nde bir kilisede meydana gelen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduk.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz.\"

Haber: ANKARA,(DHA)