DHA ANKARA - Türkiye genelinde Duman - 2 uygulaması

ANKARA , (DHA) KAÇAKÇILIK ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik 81 ilde 18 Ekim 2017 Çarşamba günü “Duman-2” uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamaya 11 bin 125 personel ile 12 adet görev köpeğinden oluşan 3 bin 793 ekip katıldı.

Toplam 4 bin 670 iş yerinde yapılan arama ve denetim sonucunda 2 bin 221 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 276 şahıs gözaltına alındı, 19 aranan şahıs da yakalandı.

236 bin paket kaçak sigara, 17 bin adet kaçak puro, 4 milyon 319 bin 980 adet içi tütün ile doldurularak sigara haline getirilen makaron, 25 bin 773 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin 491 kilogram nargile - pipo tütünü, 7 bin 81 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 4 bin 10 adet kaçak sigara sarma makinesi, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 272 adet fişek, 10 adet kesici - delici alet, 431 kilogram kaçak çay, 550 gram esrar, 20 adet kaçak cep telefonu, 1 adet sigaramatik, bin 330 adet cinsel içerikli hap, bin 113 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

502 adet işyerinin, işyeri açma izin belgesinin, 709 adet işyerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 163 adet iş yerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı ve toplam 6 milyon 703 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı.