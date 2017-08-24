DHA ANKARA - TÜRKİYE GENELİNDE 7'NCİ HUZUR OPERASYONU DÜZENLENDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Türkiye Güven-Huzur operasyonlarının 7\'ncisi akşam saatlerinde yapıldı. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla yapılan denetimler saat 24.00\'e kadar sürdü. Denetlemeleri İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi\'nden bizzat yönetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen Türkiye Güven-Huzur 7 operasyonları 81 ilde akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı personel tarafından yapılan denetimlerde 63.990 personel görev yaptı. Denetimlerde 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 12.254 kara aracı ve 302 dedektör köpek kullanıldı.

Haber: ANKARA,(DHA)