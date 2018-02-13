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DHA ANKARA - Türk Askeri bir yıl daha Aden Körfezi'nde: Resmi Gazete'de yayımlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Aden Körfezi'nde korsanlara ve silahlı soygun eylemlerine karşı yürüttüğü güvenlik faaliyetlerinin bir yıl daha uzatılmasyla ilgili TBMM'de alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

13 Şubat 2018 09:53

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Aden Körfezi\'nde korsanlara ve silahlı soygun eylemlerine karşı yürüttüğü güvenlik faaliyetlerinin bir yıl daha uzatılmasyla ilgili TBMM\'de alınan karar Resmi Gazete\'de yayımlandı.
Aden Körefezi ve Somali karasularında korsanlara ve silahlı soygun eylemlerine karşı güvenlik faaliyetleri yürüten Türk Donanması\'na bağlı birliklerin görev süresinin TBMM\'nce bir yıl daha uzattılması kararlaştırılmıştı. Karar bugün Resmi Gazete\'de yer aldı. Yayımlanan kararda şöyle denildi:
\"TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10 Şubat 2009 tarihli TBMM kararıyla Hükümet\'e verilen ve son olarak 8 Şubat 2017 tarihli karar ile bir yıl uzatılan izin süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmelerine ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için izin verilmesine Anayasa\'nın 92\'nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 7 Şubat 2018 tarihli 56\'ncı birleşiminde karar verilmiştir.\"
Haber: ANKARA,(DHA)

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