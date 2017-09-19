T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı (Görüntü ekiyle yeniden)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi

19 Eylül 2017 16:12

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Irak\'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. 
TSK\'dan yapılan açıklamaya göre, bugün Irak\'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu bölgede terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi. Öte yandan harekata katılan uçakların, emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. 

Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Hava harekatı görüntüsü

Haber: ANKARA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRK Silahlı Kuvvetleri TSK IrakPKKIrakHarekatDökümü HavaANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24