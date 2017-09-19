DHA ANKARA - TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı (Görüntü ekiyle yeniden)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Irak\'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

TSK\'dan yapılan açıklamaya göre, bugün Irak\'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu bölgede terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi. Öte yandan harekata katılan uçakların, emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hava harekatı görüntüsü

Haber: ANKARA, (DHA)

