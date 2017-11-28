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DHA ANKARA - TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GENELKURMAY Başkanlığı, dün gece saatlerinde Irak kuzeyinde bulunan Asos bölgesine kapsamlı bir hava harekatı yapıldığını duyurdu

28 Kasım 2017 10:03

GENELKURMAY Başkanlığı, dün gece saatlerinde Irak kuzeyinde bulunan Asos bölgesine kapsamlı bir hava harekatı yapıldığını duyurdu. Hava harekatında PKK terör örgütüne ağır darbe vurulduğu ve toplam 41 hedefin başarıyla tahrip edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak Kuzeyi Asos bölgesinde, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedef 27 Kasım 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde başarıyla tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar ve insansız hava araçları emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

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-ARŞİV

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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