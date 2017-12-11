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DHA ANKARA - TSK:12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın Kuzeyi metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

11 Aralık 2017 23:39

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak\'ın Kuzeyi metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

TSK tarafından bugün yapılan  açıklamada şu bilgilere yer verildi:\" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak kuzeyi Metina bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 11 Aralık tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak / barınaklar tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

Haber:ANKARA,(DHA) 
 

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