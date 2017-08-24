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DHA ANKARA - TSK: Irak'ta 7 terörist  etkisiz hale getirilmiştir

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün akşam saatlerinde  Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

24 Ağustos 2017 02:03

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün akşam saatlerinde  Irak\'ın Kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatına ilişkin şöyle denildi:\" 23 Ağustos  tarihinde akşam saatlerinde Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bir Doçka uçaksavar silah mevzii ve bir mühimmat deposu imha edilmiş, yedi bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\" 


Haber: ANKARA,(DHA) 

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