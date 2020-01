DHA ANKARA - TBB Başkanı Feyzioğlu: Adalet talebimizin, hiçbir siyasi parti yanı yoktur

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, \"Adalet talebimizin, hiçbir siyasi parti yanı yoktur. TBB olarak hiçbir zaman, hiçbir siyasi partinin eylemine ve faaliyetine katılmadık ve katılmayız. Adalet mücadelemiz, dün de vardı; bugün de var, yarın da en etkili şekilde olmaya devam edecek\" dedi.

Türkiye Barolar Birliği\'nde, Adli Yıl Açılışı dolayısıyla 5 Eylül akşamı özel bir program düzenlendi. Programda, TBB Başkanı Av. Prof. Metin Feyzioğlu, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve emekli tümgeneral Ahmet Yavuz konuştu.

Adli yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği\'nin davet edilmediğini hatırlatan Feyzioğlu, \"\'Gel dinle ve alkışla\' diye bir davet gelmiştir; ama geleneklere uygun olan \'Gel birlikte konuşalım, sorunları herkes kendi cephesinden anlatsın\' diye bir davet gelmemiştir. Demek ki gerçek sorunları duymak, dinlemek istemiyorlar. TBB\'nin törene konuşmacı olarak davet edilmemesi, vatandaşın susturulmak istendiğinin açık kanıtıdır. Kendi kendilerine konuşup, kendi kendilerine alkışlasınlar. 105 bin avukatın ve tüm barolarımızın temsilcisi olan Türkiye Barolar Birliği, 80 milyon vatandaşımız adına doğruları söylemeye devam edecektir. Türkiye Barolar Birliği hiçbir zaman susmayacaktır. Türkiye\'nin en büyük sorunu keyfiliktir. Eğitimde keyfilik vardır; dış politikada keyfilik vardır; memur alımında keyfilik vardır; devlet ihalelerinde keyfilik vardır; toplumsal yaşamın her alanında keyfilik hüküm sürmeye başlamıştır. Bunun da sebebi, yargıda keyfiliktir\" diye konuştu.

\"HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN EYLEMİNE VE FAALİYETİNE KATILMADIK, KATILMAYIZ\"

Türkiye\'de yargıya güvenin, tarihin en düşük seviyesine indiğini dile getiren TBB Başkanı Feyzioğlu, şunları söyledi: \"Avukatların görevlerini icra ederken, maruz kaldıkları keyfi muameleler, vatandaşların adalete erişimini neredeyse imkansız kılar boyutlara ulaşmıştır. Haklı haksız, suçlu suçsuz kavramları tamamen birbirine karışmıştır. Çünkü tüm yargı, siyasi iktidara bağımlı ve bu sebeple de taraflı hale getirilmiştir. Avukatı, hakimi, savcısı ve adli personeliyle, tüm yargı mensupları doğru yapsa bile artık yaptığının doğruluğuna kimseyi ikna edemez duruma düşürülmüştür. Maalesef sistem, onları siyasi iktidara tabii hale getirmiştir. Bu sebeple toplumu ilgilendiren her soruşturma ve her dava bizi parçalara ayırmaktadır. Türkiye\'de yargıya güven, tarihin en düşük seviyesine inmiştir. Bu durum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin varlığını tehdit edecek derecede tehlikeli bir hal almıştır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Her türlü siyasi parti gözlüğünü çıkartın ve öyle dinleyin; çünkü adalet talebimizin, hiçbir siyasi parti yanı yoktur. TBB olarak hiçbir zaman, hiçbir siyasi partinin eylemine ve faaliyetine katılmadık ve katılmayız. Adalet mücadelemiz, dün de vardı. Bugün de var, yarın da en etkili şekilde olmaya devam edecek\"

