DHA ANKARA - Somalili yaralıların tedavisi sürüyor

Somali\'nin Mogadişu kentinde bombalı saldırı sonucu yaralanan 35 kişi Ankara\'nın değişik hastanelerinde tedavi altına alındı. Polatlı Devlet Hastanesi\'nde ilk tetkikleri yapılan 18 kişinin tedavisi sürüyor.

Polatlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Arslan Somalili yaralıları ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı. Arslan tetkik ve tedavi işlemlerinin yapıldığını, bazı yaralıların bugün itibariyle ameliyata alındığını söyledi. Cerrahi ve Ortopedik müdahaleler için gerekli olan tıbbi ekipmanların tedarik edildiğini, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu göğsünden yaralanan Abu Mohammed isimli yaralıyı ameliyat için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiklerini söyledi.

Yaralıların genel durumlarının iyi yönde seyrettiğini ifade eden Arslan refakatçi olan kişilerinde ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.



Görüntü dökümü

Serviste yatan yaralılar

Başhekim Dr. Hüseyin ARSLAN\'ın yaralılar ile konuşması

Doktorlar yaralıların başında

Sedyede yatan yaralılar

Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR / POLATLI (ANKARA) (DHA)

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