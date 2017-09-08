DHA ANKARA - Servis araçları için alınacak güvenlik tedbirleri, çalıştayda görüşülecek

OKUL ve taşımalı eğitim servis araçları için 2017-2018 yılı eğitim-öğretim döneminde alınacak güvenlik tedbirleri, \'Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı\'nda görüşülecek.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, çalıştayda; öğrencilerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla taşıtlara GPS takılması ve araçların izlenmesi, SMS mesajlarıyla ailelere durum bildirimi yapılması, okul yönetimlerinin sorumlulukları ve mevzuat eksikleri, araçlarda görevlendirilen rehber personelin eğitimleri gibi konular ele alınacak.

Çalıştaya; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, TÜVTÜRK ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi\'nin yetkilileri katılacak.

TOBB Konferans Salonu\'nda 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak çalıştayın açılış töreninde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından \'Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi\' açıklanacak.

TEDBİRLER ÜÇ GRUPTA DEGERLENDİRİLECEK

Çalıştayda üç çalışma grubu oluşturulurken, Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Çalışma Grubu, özellikle öğrencilerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla taşıtlara GPS takılması ve araçların izlenmesi, SMS mesajlarıyla ailelere durum bildirimi yapılması, okul yönetimlerinin sorumlulukları ve mevzuat eksikleri, araçlarda görevlendirilen rehber personelin eğitimleri gibi konular üzerinde durulacak.

Çalışma grubunun, özellikle okul ve taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla gerek okullarda öğrenim gören öğrencilerin gerekse çalışan personelin ulaşımlarının sağlıklı olarak ve mevzuata uygun şekilde sağlanabilmesi için ilgili birimlerin ve bu alanda faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulduğu belirtildi.



MEVZUAT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK STRATEJİ BELİRLENECEK

Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Çalışma Grubu\'yla şehir içi yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren yetki belgeli araçların karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla alınması gereken önlemler, yetkisiz taşımacılıkla mücadele, mesleki yeterlilik konuları, şehir içi yolcu taşımacılığında takograf zorunluluğu ve mevzuat ihtiyacı gibi konular ele alınacak.

Şehirlerarası Yük ve Turizm Yolcu Taşımacılığı Çalışma Grubu\'yla da şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan yetki belgeli araçların karıştığı kazaları en aza indirgemek amaçlanacak. Bu kapsamda, başta seyahat firmaları olmak üzere yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle turizm yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren TÜRSAB ve yetkili acente temsilcilerinin katılımıyla yetkisiz taşımacılıkla mücadele, mesleki yeterlilik, eğitim, denetim ve sektör sorunları görüşülecek.

Çalıştayda, çalışma gruplarının açıklayacağı sonuç bildirgeleri doğrultusunda ulaşım sektöründe farklı alanlarda atılacak adımlar, mevzuat değişiklikleri ve mevzuat sorunlarının çözümüne yönelik strateji belirlenecek.

Haber: ANKARA, (DHA)