DHA ANKARA - Şeref Malkoç: Gün geçtikçe önemli mesafeler alındı

ANKARA Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'nde tedavi altında bulunan Deniz Baykal\'ı ziyaret eden Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, \"Doktor arkadaşların bize verdiği bilgiye göre, önemli mesafeler alındı\" dedi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın yoğun bakımdaki tedavisi 8\'inci günde devam ediyor. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Baykal\'ın son sağlık durumu ile ilgili bilgileri Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş\'in doktorlarla değerlendirme toplantısı yaparak kamuoyu ile paylaşacağı bekleniyor.

BALKOÇ ZİYARET ETTİ

Bu arada Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, tedavisi süren Deniz Baykal\'ı ziyaret etti. Baykal\'ın ailesi ve doktorları ile görüşen Şeref Malkoç, çıkışta açıklamalarda bulundu. Deniz Baykal\'ın Türkiye\'de uzun yıllar milletine ve devletine hizmet ettiğini söyleyen Malkoç, \"Doktor arkadaşların bize verdiği bilgiye göre, önemli mesafeler alındı. Ağır bir ameliyat ağır bir tedavi. Ama gün geçtikçe iyiye gittiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sağlık ve şifa diliyorum. Hocalara teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

Şeref Malkoç\'un açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-