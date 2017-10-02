DHA ANKARA - Şehit Yüzbaşı Erdal, son yolculuğuna uğurlandı (1)

ŞIRNAK ile Cizre İlçesi arasında yapımı devam eden karayolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine dün teröristlerin saldırısında şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal, Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yüzbaşı Erdal için Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde, öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve şehidin yakınları katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Cenaze törenine katılan protokolden görüntü

-Şehit yakınlarından görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Dua okunması

-Genel ve detay görüntüler

(CANLI YAYINLANDI)

Haber: ANKARA, (DHA)

