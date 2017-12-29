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DHA ANKARA -  Şehit aileleri ve gaziler CHP önüne siyah çelenk bıraktı

ANKARA'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel merkezi önünde toplanarak Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 15 Temmuz şehitleri ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren şehit aileleri ve gaziler, parti önüne siyah çelenk bıraktı

29 Aralık 2017 17:16

ANKARA\'da Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) genel merkezi önünde toplanarak Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan\'ın 15 Temmuz şehitleri ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren şehit aileleri ve gaziler, parti önüne siyah çelenk bıraktı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri ile 15 Temmuz gazileri CHP genel merkezi önünde toplanarak, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan\'ın katıldığı bir radyo programında 15 Temmuz şehitleri ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Parti önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, burada \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' ve \'Gazilere uzanan eller kırılsın\' şeklinde sloganlar attı. 
\'SÖZLERİNİZ BİZİ İNCİTİR ANCAK YARALAYAMAZ\'
Grup adına açıklama yapan 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek, şunları söyledi: 
\"Bir yılı aşkın süredir şehitlerimiz ve gazilerimiz üzerinden kirli bir propaganda yürütülmekte. Burada başı özellikle \'muhalefet\' partisi adı altında tek muhalefeti ülkesinin altına dinamit döşemek olan, Atatürk\'ün partisini teröristlerin çiftliğine çeviren CHP\'liler çekmekte. Aldıkları istikrarlı başarısızlıklarla siyasi bir karşılıkları kalmayan CHP\'li vekiller gündemde kalmak ve istişare ettikleri hainlere \'ağabeylik\' yapmak için iki ayda bir şehit ve gazilerimize saldırmaktalar. Ağustos, Eylül ve Kasım aylarından itibaren düzenli olarak şehit üzerinden siyaset yapıyorlar. Dün \'Tiyatral bir girişim, 250 şehidin katili devlettir\' diyecek kadar şuursuzlaşanlar, bugün 15 Temmuz\'da vatan hainlerine karşı tanklara dur diyen şehit ve gazilere \'it\' diyecek kadar çirkinleştiler. Sizin sözleriniz bizi incitir ancak yaralayamaz çünkü bizim çelikten bir yüreğimiz ve destanla yazılmış isimlerimiz var. En başta bu aşağılık sözleri sarf eden vekil görünümlü terör sevicileri kınıyoruz. Sizler müsterih olun yargımız gereğini yapıyor. Biz nefes aldığımız sürece devletin kadim bekçileri olan biz gazilere ve şehitlere kimsenin eli de dili de uzamayacak. Bizler bu konunun takipçisi olup, bu tür aşağılık çıkışlara karşı hukuki yaptırımlar için yetkili yerlerle görüşeceğiz.\" 
\'GAZİLERE HAKARET ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL\'
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise, \"Buradan CHP\'ye sesleniyoruz. Kendisini demokratik bir parti olarak, demokrasiyi savunduğunu söyleyen bir parti olarak tanıtan CHP\'ye diyoruz ki; içinizdeki PKK sevicileri, üst akıl sevicileri, ülkeye ihanet eden bu vekilleriniz temizleyin. Temizleyin ki bu millet Atatürk’ün partisine duyduğu saygıyı kaybetmesin. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te bir gazidir. Sizlerin vekilleriniz gazilere, şehit ailelerine hakaret etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’te bir gazidir ve gazilere hakaret etmek hiç kimsenin haddine değildir\" dedi.
Grup açıklamanın ardından CHP önüne siyah çelenk bırakmak istedi ancak parti önünde geniş güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri buna izin vermedi. Gaziler bunun üzerine parti önündeki polis barikatına çelenk bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Şehit ailelerinin slogan atması
_15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek açıklaması 
_ürkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar\'ın açıklaması
-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-  

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