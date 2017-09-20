DHA ANKARA - Saman yüklü TIR, alt geçide çarptı  

ANKARA\'da yükseklik sınırını aşması nedeniyle alt geçide çarpan TIR\'dan savrulan saman balyaları, karayolunu trafiğe kapattı.



Kaza, saat 22:00 sıralarında Ankara-Samsun Karayolu Çiğiltepe alt geçidinde yaşandı. Yozgat\'tan Zonguldak\'a giden Şevket Torun idaresindeki 67 TS 957 plakalı saman yüklü TIR, alt geçide girdiği esnada yükseklik sınırını aşması sonrası çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda saman balyası yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen üç otomobilin sürücüsü yola savrulan samandan dolayı görüşü kaybedince yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası Ankara-Samsun Karayolu\'nun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kapanan yol dolayısıyla sürücüleri köprünün üstünden geçmesini sağlayarak trafik akışını sağladı. Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı. Yolun tekrar trafiğe açılması için ise belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Yoldan görüntü

-Saman balyalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)