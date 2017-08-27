DHA ANKARA - Sağlık Bakanlığı: Merhum hasta, olay günü herhangi bir operasyon geçirmemiş ve anestezi almamıştır

SAĞLIK Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün meydana gelen gaz kaçağının ardından başka hastanelere sevk edilen 25 hastadan birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Suriye uyruklu, 51 yaşındaki Muhammed Eco\'nun hayatını kaybetmesinin, gaz kaçağıyla irtibatlandırılamayacağı belirtilen açıklamada, \"Merhum hasta, olay günü herhangi bir operasyon geçirmemiş ve anestezi almamıştır. Olay anı ameliyat edilen 6 hastadan biri de değildir. Hastanedeki gaz problemi, ameliyathanede gerçekleşmiş olup, adli makamlarca ve bakanlığımız denetim elemanlarımızca soruşturması devam eden bir konudur\" denildi.

Sağlık Bakanlığı\'nın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

\"Medyada yer alan \'Hastanedeki gaz kaçağı sonrası bir kişi öldü\' haberleri sonrası açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon yoğun bakımda ileri evre mide kanseri, akciğer ve kemik metastazı tanılarıyla solunum destek cihazına bağlı olarak takip edilen 51 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Eco adlı hasta, olay vuku bulduğunda tedbiren Adana devlet hastanesi yoğun bakıma nakledilmiş olup 26/08/2017 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum hasta, olay günü herhangi bir operasyon geçirmemiş ve anestezi almamıştır. Olay anı ameliyat edilen 6 hastadan biri de değildir. Hastanedeki gaz problemi, ameliyathanede gerçekleşmiş olup, adli makamlarca ve bakanlığımız denetim elemanlarımızca soruşturması devam eden bir konudur. Olay esnasında ameliyat olan hastalarımızın durumu iyidir. Hal böyleyken ileri evre mide kanseri olan ve tedbir amaçlı başka bir hastaneye sevk edilen Muhammet Eco adlı hastanın hayatını kaybetmesi gaz kaçağı ile irtibatlandırılamaz. Merhuma Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Olayın idari ve savcılık soruşturması devam etmektedir.\"

Haber: ANKARA, (DHA)