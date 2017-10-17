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DHA ANKARA-   Sağlık Bakanı Demircan: Baykal'a şu anda bir müdahale daha yapılıyor 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Tedavi neticesinde sağlığına kavuşacak inşallah ve diliyoruz

17 Ekim 2017 13:39

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Tedavi neticesinde sağlığına kavuşacak inşallah ve diliyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Detay bilgilendirmeyi hastaneniniz yapacak. Bir müdahale daha yapılıyor şu anda sayın Baykal\'a.\" dedi.  
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu. Demircan, \"Hepinizin bildiği gibi Deniz Baykal geçirdiği bir beyin damarındaki tıkanma nedeniyle hastanemize yatırıldı. Gerekli müdahaleler yapılmış. Müdahaleler sonrasında yapılan izlemeler sonunda yeni bir müdahale gerekince gerekli müdahaleyi yeniden yapıyor arkadaşlar. Şu anda endişe edilecek bir noktada değiliz Sayın Baykal inşallah bu rahatsızlığın üstesinden gelecek. Tedavi neticesinde sağlığına kavuşacak inşallah ve diliyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Detay bilgilendirmeyi hastaneniniz yapacak. Bir müdahale daha yapılıyor şu anda sayın Baykal\'a. Kendisine şifalar diliyoruz. Ailesine geçmiş olsun\" diye konuştu. 

Görüntü dökümü
- Demircan\'nın konuşması
-Detaylar 

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM ANKARA (DHA) 
 

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