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DHA ANKARA-   Putin Ankara'ya geliyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 11 Aralık'ta  Ankara'ya gelecek Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Putin'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve

08 Aralık 2017 19:57

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetlisi olarak, 11 Aralık\'ta  Ankara\'ya gelecek Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Putin\'in Ankara\'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ele alınacağı belirtildi. Görüşmede ayrıca Suriye\'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Haber: (DHA) 

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