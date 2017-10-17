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DHA ANKARA - Polisin şehit olduğu kız kaçırma çatışmasında 6 kişi tutuklandı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan iki aile arasında kız kaçırma davasıyla başlayıp bir polis memurunun şehit edilmesi, bir polis memurunun yaralanması ve bir kişinin de ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili olarak gözaltına a

17 Ekim 2017 05:42

ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan iki aile arasında kız kaçırma davasıyla başlayıp bir polis memurunun şehit edilmesi, bir polis memurunun yaralanması ve bir kişinin de ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 8 zanlıdan 6\'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kumpınar Mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 16 yaşındaki R.D. akrabası olduğu belirtilen Ö.D. (25) tarafından Ekrem Genç\'in kullandığı otomobille kaçırılmak istenerken, olayı fark eden kardeşleri şüphelilerin otomobili takip etmeye başladı. İmrendi Mahallesi yol ayrımında son bulan kovalamacının ardından iddiaya göre R.D\'nin ağabeyi A.D\'nin açtığı ateş sonucu 6 çocuk babası Ekrem Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından 13 kişi gözaltına alınırken, R.D. ise Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sırasında şüphelilerden Aziz Erol fenalaşınca 2 polis eşliğinde 112 ekiplerince Hamdi Eriş Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. O sırada ölen Ekrem Genç\'in yakınları Fikret Genç, Orhan Genç ve Levent Genç, polislerin arasında bulunan Aziz Erol\'a silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada Aziz Erol yaşamını yitirirken, polis memuru Muhammet Uz şehit oldu, 1 polis memuru da yalandı. Hastanede saldırının ardından kaçan üç zanlı yaşanan kovalamaca sonucu Fatih Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde polisle silahlı çatışmaya girdi. Çatışmanın ortasında kalan öğrenci servisinde bulunan bir lise öğrencisi de elinden hafif yaralandı. Fikret Genç, Orhan Genç ve Levent Genç ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 8 şüpheli bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden polis memuru Muhammet Uz\'u şehit olduğu ve Aziz Erol\'un yaşamını yitirdiği hastane baskınını yapan Fikret Genç, Orhan Genç ve Levent Genç ile Kanalboyu Caddesi üzerinde çatışmaya giren zanlılar Ş. E., M. I., A. S. tutuklandı. Yine Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana gelen çatışmada yaralanan ve hastanedeki tedavisi devam eden F. E. için ise gözaltı kararı verilirken, diğer zanlı N. E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Hasan POLAT /KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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