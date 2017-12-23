DHA ANKARA - PKK'nın roketli saldırısında yaralandı, 21 yıldır 'gazi' unvanı almayı bekliyor

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde 21 yıl önce vatani görevini er olarak yaparken PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerindeki 24 şarapnel parçası ile hayatını sürdüren Rıza Özğan (41), kendisine hâlâ gazilik unvanı verilmemesinden yakındı. Özğan, şarapnel parçalarının kendisini zehirlediğini belirterek, \"Bizi günden güne eritiyor. \'Gazi\' unvanımızı, madalyalarımızın verilmesini istiyoruz\" dedi.

Ankara\'nın Mamak ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası Rıza Özğan, 1996 yılında vatani görevini yerine getirmek için önce acemi birliği olan Malatya\'ya, ardından ise usta birliği için Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine gitti. İlçenin Tekeli köyünde bulunan taburda Piyade Er olarak görev yapan Rıza Özğan, aynı yıl terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyona katıldı. Ancak Özğan, çıkan çatışmada teröristlerin roketli saldırında bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçasından dolayı yaralandı. Önce Hakkari\'de tedavi gören Özğan, daha sonra Van\'a sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından 45 gün hava değişimi dolayısıyla memleketi Kayseri\'ye dönen Özğan, yaralarının iyileşmesinden sonra tekrar birliğine döndü, askerlik görevini tamamladı.

Vücudunda bulunan 24 şarapnel parçası nedeniyle yürümekte zorluk çeken Özğan, buna rağmen hayatını sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

‘BU PARÇALAR BİZİ GÜNDEN GÜNE ERİTİYOR’

Türkiye\'de kendisi gibi yaklaşık 19 bin kişinin bulunduğuna dikkat çeken Rıza Özğan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bizler bu vatan için canımızı ortaya koyduk. Ama bize kimse bakmıyor. Ben belgelerim ile başvurdum. SGK şu anda bizi tanımıyor. KHK çıktı yine bizi tanımıyorlar. Gerekçe olarak \'mağdur değilsiniz\' diyorlar. Sol kasık bölgemde 20, sağ kolumda bir, sol elmacık kemiğinde bir, alnımda iki adet şarapnel parçası var. Bu parçalar bizi zehirliyor. Bazen halsizlikler oluşuyor. Ama tedavi göremiyoruz. Bu parçalar bizi günden güne eritiyor. Sağlık sıkıntısı yaratıyor. Bizim sorunlarımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. \'Gazi\' unvanımızı, madalyalarımızın verilmesini istiyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Özğan\'ın evrakları incelemesi

Rıza Özğan\'ın kaldırımda yürümesi

Rıza Özğan ile röp.

Vücudundaki şarapnel parçalarını göstermesi

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Haber-Kamera; Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-

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