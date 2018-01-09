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DHA ANKARA - Özgür Özel: Yapılan iş siyaset ciddiyetiyle bağdaşıyor mu ben seni ciddi eleştireyim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'patron çıldırdı' yanıtını "Açıklamasında 'gayri ciddi şekilde eleştiren' diyor

09 Ocak 2018 20:12

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin \'patron çıldırdı\' yanıtını \"Açıklamasında \'gayri ciddi şekilde eleştiren\' diyor. Yapılan iş siyaset ciddiyetiyle bağdaşıyor mu ben seni ciddi eleştireyim, ciddi siyasi analızler yapayım.\" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'a destek vereceklerini açıkladıktan sonra \'patron çıldırdı\' diye eleştirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin konuya ilişkin yanıtını değerlendirdi. Özgür Özel, biz \'patron çıldırdı\' deyince yüzümüzdeki gülümsemeye karşı küfür diliyle karşılaşıyoruz. Açıklamasında \'gayri ciddi şekilde eleştiren\' diyor. Yapılan iş siyaset ciddiyetiyle  bağdaşıyor mu ben seni ciddi eleştireyim, ciddi siyasi analızler yapayım. Yaptığın iş bu, kapattı gidiyor. Sen kapıya \'kapatıyoruz\', \'maliyetine satışlar\', \'bu parti bitti\'  diye söylersen öbürü de \'kelepir parti buldum, almaya gidiyorum\' diye koşturur. Fiili durumu bi hukuk kazandıralım diyorlardı ya yarın kapatılan partinin  anahtarlarını teslim etmeye gidiyorlar. Tarih 8 Ocak-10 Ocak 2018\'i de unutulmayacak günler olarak yazacak. Bir partinin kendini  tasfiye sürecini alması ve ertesi gün yapılan çağrıdan sonra anahtarları teslim için saraya çıkması.\" 

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- Özgür Özel açıklama

Haber-kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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