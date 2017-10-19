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DHA ANKARA -  (ÖZEL)  Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışan Ak Parti'li Selahattin Beyribey ile CHP'li Orhan Sarıbal birbirlerinin üzerine yürüdü

19 Ekim 2017 15:56

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda tartışan Ak Parti\'li Selahattin Beyribey ile CHP\'li Orhan Sarıbal birbirlerinin üzerine yürüdü. Beyribey\'in \"Sen çapaklarınla ve saçlarını taramadan buraya geliyorsun. Burunla oynamak ne demek terbiyesiz\" deyince Sarıbal \"Benim  taranmaya ihtiyacım yok, sen tara.  Benim saçlarım çok doğal.\" diye karşılık verdi.
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerinde Maliye Bakanı Naci Ağbal, engelli ve malullerin matrahı 90 bin lirayı geçmeyen otomobilleri ÖTV\'siz almasını öngören maddeye ilişkin bilgi verirken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal araya girdi. CHP\'li Sarıbal, \"O paralarla 10 tane Türkiye yapılırdı. Şu memleketin borçlarına bakın ya!  70 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. Size miras mı kaldı?Her şeyi sattınız, satmaya devam ediyorsunuz. Hiçbir şey bırakmıyorsunuz. \" diyerek Bakan Ağbal\'a tepki gösterdi. Naci Ağbal ve Orhan Sarıbal arasındaki sözlü tartışmaya diğer  AK Parti ve CHP milletvekillerinin  dahil olması üzerine komisyonda tansiyon yükseldi. 
AK PARTİLİ BEYRİBEY: ÇAPAKLARINLA VE SAÇLARINI TARAMADAN BURAYA GELİYORSUN
Ayağa kalkan AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, CHP\'li Sarıbal\'a, \"Sen saçlarını taramayı öğren. Sen çapaklarınla ve saçlarını taramadan buraya geliyorsun. Bak, ne dediğimi anladılar. Dün terbiyesizlik yaptın. Burunla oynamak ne demek terbiyesiz. Herkes anladı ne dediğimi herkes anladı\" diye bağırdı. 
CHP\'Lİ SARIBAL: BENİM SAÇLARIM ÇOK DOĞAL
Bunun üzerine Orhan Sarıbal, Beyribey\'e \"Sen tara, senin taranmaya ihtiyacın var benim değil. Benim hiç taramaya ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın var. Benim saçlarım çok doğal. Sen kendin tara. Kimseye terbiyesizlik yapmadım. Sen yapıyorsun terbiyesizliği\" dedi.
Birbirlerinin üzerine yürüyen Sarıbal ve Beyribey\'i araya giren milletvekilleri sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ::
-Milletvekillerinin tartışması telefon görüntüsü

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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