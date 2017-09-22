DHA ANKARA - Ozan Arif'e kamu davası

MHP Genel Merkez avukatı Yücel Bulut, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.

MHP Basın Birimi\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yapmış olduğumuz suç duyurusu üzerine, kamuoyunda Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin hakkında yapılan soruşturma neticesinde adı geçen hakkında, muhterem Genel Başkanımıza hakaret ettiği gerekçesiyle tanzim edilen iddianame çerçevesinde Ankara 36\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır\" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)

