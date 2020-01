DHA ANKARA -  Osman Baydemir: Dün Kerkük işgal edildi 

HDP Sözcüsü Osman Baydemir \"Dün Kerkük işgal edildi. Kerkük\'ün düşmanlığına alkış tutan bu hükümetin bir kez daha maskesi düşmüştür.\" dedi.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, TBMM\'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kerkük\'teki gelişmelere yönelik Osman Baydemir şunları söyledi: \"Kerkük\'ün işgali Kürt düşmanlarının maskesini bir kez daha düşürdü. Bütün bu olup bitenlerin nedeni nedir? Bütün her şeyin nedeni Kürt düşmanlığıdır. Kürt anasını görmesin diye Suriye\'de girişilen yanlış politikalardı. Bu yanlış politikalarının aynısı bugün Irak\'ta da uygulanıyor. Irak Merkezi Hükümeti ile Kürdistan Bölgesel yönetimi arasındaki ihtilaflar devam etti. Dün Kerkük işgal edildi. Kerkük\'ün düşmanlığına alkış tutan bu hükümetin bir kez daha maskesi düşmüştür. Bir kez daha milyonların hafızasında Kürt düşmanı bir hükümet olarak yer etmişti. Oysa olması gereken bu ülkedeki tüm dinamiklerin kardeşlik hukukunu hayata geçirmek değil mi? Bu minvalde HDP bir kez daha bütün Ortadoğu politikasına ve dış politikaya karşı ilkesel duruşunu ortaya koymaya devam ediyor. Irak Yönetimi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki ihtilaf bir an önce bitmelidir. Irak Merkezi Hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bir an önce anayasanın da gereği olan milletin iradesi ve saygı temelinde çözülmelidir. Ortada bulunan tüm partiler arasında ihtilafa son verip demokratik ulusal birlik etrafında ortaklaşılmalıdır. Uluslararası toplum Irak\'ta iç çatışmanın önlenmesi hem Irak anayasası gereği hem Birleşmiş Milletler\'in ilkeleridir. Büyük bir mezhepsel çatışmanın gerçekleşmemesi için alınması gereken bütün önlemler alınmalıdır.\"

\"OHAL\'İN UZATILMASI VE GEREKÇELENDİRİLMESİNİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİR TANESİ SUÇLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK\"

Osman Baydemir OHAL\'in uzatılmasına ilişkin şunları söyledi: \"AKP\'ye oy vermiş kardeşlerime çağrımdır: Düşünün siz bir partiyi Meclis\'te çoğunluk partisi haline dönüştürdünüz. Şu an neresinden bakarsanız mecliste 367 sandalyeye şu veya bu şekilde hakimler. Bir siyasi parti bir hükümet hem anayasayı hem yasayı değiştirme gücüne sahip olan bir hükümet neden OHAL\'e ihtiyaç duyar ki. Zaten dilediğiniz yasayı geçirebiliyorsunuz. Parlamento\'nun çoğunluğu zaten sizde. Neden Parlamento\'yu işlevsiz hale getiriyorsunuz? OHAL\'in uzatılması ve gerekçelendirilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi suçların üstünü örtmek ve suçluları yargıdan muaf tutma girişimidir. Sadece OHAL döneminde değil OHAL\'den çok önce işlenen suçların sanıkları yargılandılar, cezaevine girdiler şimdi bir kez daha salıverildiler. Bu durum adeta kendi varlık sözlerine de bir saldırıdır. Bu yöntemle hiçbir sonuç elde edilmedi ve edilmeyecek. Bakın yüz on üç bin insan OHAL içerisinde ekmeğinden edildi. Hani rızıkı veren Allah\'tı sen niye insanları açlıkla terbiye etmeye çalışıyorsun? Bir suç isnadıyla birisi tutuklandığında neden onun eşini, yeğenini, kardeşini de cezalandırıyorsun. Bu hukuk değil, bu olsa olsa kindarlık rejimidir. Kindarlık rejiminin eninde sonunda sahiplerine döneceği aşikardır.\"

\"BU ÜLKENİN BÖYLE BİR GÜNDEMİ YOK\"

Osman Baydemir, müftülere nikah yetkisi veren kanun düzenlemesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: \"Ne demiş Sayın AKP Genel Başkanı, nikah yetkisinin müftülere verilmesi yasası isteseniz de istemesiniz de geçecek demiş. Her şeyden önce bu ülkenin bütün sorunları bitti, hiçbir sıkıntısı kalmamıştı bu sıkıntı mı vardı? Bu bir algı operasyonudur. Bu bir manipülasyon çabasıdır. Bugün bu ülkede belediyenin kıymış olduğu nikahtan önce veya sonra imam nikahı kıymak istiyorum ve engelleniyorum diyen tek bir yurttaş bulun ben bu işi bırakayım. Bu ülkenin böyle bir gündemi yok. Bu bir gündem saptırma operasyonudur. Hepimizin hayatında da olmuştur. Resmi nikahtan hemen önce veya hemen sonra dileyen her yurttaş dedeye, imama gidip nikahını kıyabilir. Bu onun en doğal hakkıdır ve bu kimse tarafından engellenemez. Ama buradaki maksat çok farklı. Bu farklılıktan kaynaklı kadınlar, HDP, toplum buna itiraz ediyor. Ne diyor? Ne yaparsanız yapın boşuna, bu yasa geçecek. Vallahi kadınlar bir kampanya başlatmışlar. Onlar da diyorlar ki; siz ne yaparsanız boşuna, siz ne yaparsanız yapın kadın mücadelesi var. Siz ve sizin zihniyetiniz iktidardan gidecek, kadın eşitlikçi bir paradigma bu ülkeye hakim olacak. Niye bunu söylüyorum. Kadın yoldaşlarımızın mücadelesinden aldığım güçle bunu söylüyorum. Kadınlar varsa mutlak suretle mücadele vardır. Mücadele varsa mutlak suretle başarı vardır. \"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Osman Baydemir grup toplantısı

Haber-kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

=======================================