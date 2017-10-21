DHA ANKARA - Minibüs şoförünün trafikte tehlikeli oyunu 

SOSYAL medyada paylaşılan bir görüntüde trafikte seyir halindeyken ayakta minibüsü kullanan ve gaza sopayla basan şoförün tehlikeli oyunu tepkilere yol açtı.

Kullanıcı adı \'Ankara Trafik\' olan instagram hesabında paylaşılan ancak nerede çekildiği belli olmayan bir görüntüde, trafikte seyin halinde olan sürücü oturduğu koltuktan kalkarak, gaza sopayla basıp, minibüsü kullanıyor. Binlerce takipçisi olan instagram hesabında \'Ne yapıyor bu gerizekalılar? Bir de marifetmiş gibi instagrama yüklemişler\' notuyla paylaşılan görüntüde minibüs sürücüsü direksiyonu bırakmadan seyir halindeyken şoför koltuğunun arkasına geçiyor. Elindeki sopayla gaza basan sürücü bir yandan da mlinibüsü kullanmaya devam ediyor. Trafik kazalarına davetiye çıkaran görüntüyü izleyen instagram kullanıcıları \":Bunları tespit edip derhal yakalamalı,gereken cezayı vermeli\" diye yorum yaparak tepki gösterdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sosyal medyada paylasılan görüntü

Haber-Kamera:Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA,(DHA)

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