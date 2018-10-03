DHA ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç'teki devriye faaliyetleriyle ilgili açıklama

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç\'teki devriye faaliyetleriyle ilgili ortak eğitimlerin başlamasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, \"Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır\" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca önümüzdeki dönemde Münbiç\'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel 02 Ekim 2018 tarihinde Türkiye\'ye intikal etmiştir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)