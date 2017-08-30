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DHA ANKARA - Meteoroloji'den Sinop için  kuvvetli yağış uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sinop ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

30 Ağustos 2017 02:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sinop ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji\'nin ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu açıklamada şöyle denildi:\" Sinop çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 mm) yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\"

Haber:ANKARA,(DHA) 

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