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DHA ANKARA - Meteoroloji'den Rize için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini duyurdu

30 Eylül 2017 18:35

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Rize çevreleriyle Artvin\'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, şiddetli ve aşırı yağış nedeniyle heyelan, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
\"Rize çevreleri ile Artvin\'in kuzey ilçelerinde pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, pazartesi gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olarak, şiddetli ve yer yer aşırı yağış (100 kg/metrekare üzeri) bırakması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek heyelan, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\"

Haber: ANKARA, (DHA)

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