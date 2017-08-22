DHA ANKARA - Meteoroloji'den Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Kastamonu\'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

\"Kastamonu\'nun kıyı ilçelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (22.08.2017 18:00 - 23.08.2017 03:00 Tsi)\"

Haber: ANKARA, (DHA)