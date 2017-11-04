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DHA ANKARA - Meteoroloji'den Karaman ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren Karaman ve çevresinde çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu

04 Kasım 2017 22:51

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren Karaman ve çevresinde çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatlı olmaları istendi.

Meteoroloji\'den yapılan hava tahmin raporunda, yarın (Pazar) sabah saat 06.00\'dan sonra Karaman\'da kuvvetli; Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler\'de ise çok kuvvetli sağanak yağışların beklendiği duyuruldu. Yağışların yer yer etkisini artıracağına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Yağışların Pazartesi saat 03.00\'e kadar devam edeceği ifadesi yer aldı.

Haber: ANKARA,(DHA)

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