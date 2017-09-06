T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Meteoroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Artvin'in kuzey ilçeleriyle Rize çevrelerinde, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

06 Eylül 2017 14:20

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Artvin\'in kuzey ilçeleriyle Rize çevrelerinde, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, çok kuvvetli olması yağış beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
\"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar Artvin\'in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\"

Haber: ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ArtvinRizeMeteorolojiArtvinHopa Arhavi Kemalpaşa Borçka MurgulYapılanANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24