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DHA ANKARA-   Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da için bugün ve yarın kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı

28 Aralık 2017 19:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya\'da için bugün ve yarın kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. 
İZMİR\'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ
İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
MUĞLA ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yarın, Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AYDIN ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yarın, Aydın çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BALIKESİR\'İN BATI KIYI İLÇELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
Balıkesir\'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) bu akşam saatlerinde başlayacak olan sağanak yağışların, bu gece ve yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Bu akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, yarın kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ANTALYA\'NIN DOĞU İLÇELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
Yarın, Antalya\'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki, Gündoğmuş) görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Cumartesi günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-80 kg/m2) olması bekleniyor.

Haber: ANKARA (DHA) 

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